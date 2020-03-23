الأمم المتحدة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020م واسوجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19.وقال غوتيريش، في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة اليوم: إن من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات في العالم هم الأكثر ضعفاً، النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهمشون والمشردون، وهم يواجهون أيضاً خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19".وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أن الوقت قد حان لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا.وطالب بتوفير مبلغ ملياري دولار لمكافحة كورونا في مناطق يعيش فيها اللاجئون، مشيراً إلى أن اللاجئين وغيرهم ممن شردتهم الصراعات العنيفة معرضون للخطر بشكل مضاعف.وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن بعض الدول تعاني جراء الحروب، قائلاً: "علينا ألا ننسى أن النظم الصحية قد انهارت في البلدان التي دمرتها الحروب، إضافةً إلى أن العاملين في مجال الصحة، وعددهم قليل أصلاً، قد استُهدفوا في أحيان كثيرة".// انتهى //21:45ت م0166