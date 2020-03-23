الأمم المتحدة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020م واسأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، نشر وحدات من الحرس الوطني في عدة ولايات للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الجهات العسكرية ستسهم في توفير مستشفيات ميدانية للمناطق التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل واسع.وقال إسبر: إن المستشفيات العسكرية الميدانية قد تتوفر خلال أسبوع في مدينتي سياتل ونيويورك الأميركيتين، مبيناً أن القوات العسكرية بإمكانها إجراء ستة آلاف اختبار يومي للكشف عن فيروس كورونا.كما أوضح أن وزارته قامت بتجهيز ملايين المعدات والأجهزة لمكافحة الفيروس المتسبب بمرض "كوفيد-19".وأشار إلى أن القوات العسكرية ستعمل على حراسة بعض المواقع وإرسال المساعدات إلى المحتاجين.وفيما يخص تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا لدى وزارة الدفاع والقوات المسلحة، في ارتفاع بلغت نسبته 99 % منذ الجمعة، توقع إسبر المزيد من الإصابات، مشددًا على أن ذلك "لن يؤثر على قدرة القادة في إدارة الموارد داخل الولايات المتحدة أو خارجها"، مشيراً إلى أن ثقته بالقادة العسكريين كبيرة في اتخاذ القرارات الأنسب للحالات المختلفة.وأكد أن الجيش الأميركي قادر على الدفاع عن البلاد في ظل إلغاء العديد من التدريبات العسكرية.// انتهى //21:48ت م0167