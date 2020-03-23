واشنطن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020م واسسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، 33453 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 400 حالة وفاة.وذكرت المراكز الأمريكية أن هذه الإحصائية هي إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 مارس.وأشارت إلى أن الحالات المسجلة شملت جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.// انتهى //21:55ت م0171