عام / المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 33453 حالة إصابة و 400 وفاة بفيروس كورونا في أمريكا
الاثنين 1441/7/28 هـ الموافق 2020/03/23 م واس
واشنطن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020م واس
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، 33453 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 400 حالة وفاة.
وذكرت المراكز الأمريكية أن هذه الإحصائية هي إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 مارس.
وأشارت إلى أن الحالات المسجلة شملت جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.
// انتهى //
21:55ت م
0171