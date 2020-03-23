الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسثمّن نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان, توجيه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بإقرار حزمة شاملة من المبادرات العاجلة والمحفزات الاستثنائية بلغت قيمتها 120 مليار ريال؛ لمساندة القطاع الخاص في إدارة أنشطته؛ وضمان استمرارية أعماله، في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19)، على جميع اقتصاديات العالم.وأشاد بحرص الحكومة -أيدها الله- على رفع كفاءة الآداء المالي، واستخدام الأدوات المتاحة للتدخل الإيجابي في الاقتصاد بهدف تخفيف الآثار على الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي للقطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.ونوه البنيان, بالعناية والاهتمام والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ومواصلة جهودها في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للإسهام في حماية وسلامة المواطنين والمقيمين، والتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية.وأوضح البنيان أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تؤكد حكمة القيادة في التعامل مع الأزمات، وعنايتها البالغة بأمن الوطن واستقراره، وترسيخها لقيم التلاحم والوحدة الوطنية، وعزمها وإيمانها لمواجهة تحديات هذه الأزمة العالمية ، ومواصلة العمل دون كلل لتحسين مستويات المعيشة؛ وبناء وطن حيوي ومزدهر.وقال البنيان: "في الوقت الذي تستنفر فيه حكومة المملكة جميع إمكاناتها، وتواصل أقصى جهودها لتنفيذ خطط مكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، وتعزيز الأمن الصحي للمجتمع، تمنح القطاع الخاص نفس العناية والاهتمام، وتدعمه بمبادرات استثنائية وميزانية تاريخية، لمساعدة القطاع الخاص وتحفيزه لمواصلة أعماله قدر الإمكان، والحد من آثار وتبعات الإجراءات الاحترازية على أنشطته، الأمر الذي يجسد حرص الدولة على الاستعداد لجميع سيناريوهات المستقبل، ويؤكد على إدراك حكومة المملكة أهمية القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه".واختتم الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" تصريحه, منوهاً بحكمة القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والتزامها بالعمل المتصل للتعامل مع هذه الأزمة العالمية، وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، داعياً الجميع إلى تحمّل المسؤولية والواجب الوطني والتقيد بالتعليمات الحكومية، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بالعون والسداد، وأن يديم على الوطن الأمن والصحة والسلامة والازدهار.// انتهى //21:55ت م0172