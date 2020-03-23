الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة، بث مقاطع ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولوحات إرشادية وتوعوية بعدة لغات، عن خطر فيروس #كورونا المستجد.و اشتملت هذه المقاطع واللوحات والمنشورات على عدد من النصائح والاحترازات عن خطر فيروس كورونا، وما يجب عمله من قبل الوافدين من الحرص على النظافة الشخصية، ووضع الكمامات، وتجنب الاختلاط، وتعقيم اليدين والمنشآت والعاملين بها، وكانت هذه الإرشادت قد وجهت للوافدين بعدة لغات مختلفة لمساعدتهم في الوصول للمعلومة الطبية، والإجراءات والقرارات الصادرة من قبل وزارة الصحة.ويأتي هذا العمل في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في خدمة جميع شرائح المجتمع.// انتهى //22:05ت م0173