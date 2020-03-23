عام / الأردن تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1441/7/28 هـ الموافق 2020/03/23 م واس
عمّان 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 127 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر : من بين الحالات الجديدة طفلين أحدهما بعمر شهرين والآخر 4 سنوات، وهذا يبدّد المفاهيم الخاطئة بأنّ الأطفال لا يصابون.
ودعا الوزير الأردني إلى عدم الازدحام في أقسام طوارئ المستشفيات عند نقل الحالات المرضية، وعدم التهاون في التعامل مع الفيروس والالتزام بالتعليمات لمواجهته.
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22:49ت م
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