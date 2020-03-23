عمّان 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 127 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر : من بين الحالات الجديدة طفلين أحدهما بعمر شهرين والآخر 4 سنوات، وهذا يبدّد المفاهيم الخاطئة بأنّ الأطفال لا يصابون.ودعا الوزير الأردني إلى عدم الازدحام في أقسام طوارئ المستشفيات عند نقل الحالات المرضية، وعدم التهاون في التعامل مع الفيروس والالتزام بالتعليمات لمواجهته.// انتهى//22:49ت م0190