الباحة 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020 واستواجدت الجهات الأمنية في مختلف شوارع مدينة الباحة ومحافظاتها والطرق الرابطة بين مدينة الباحة ومحافظاتها مساء اليوم لتنفيذ أمر منع التجول، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من مساء اليوم من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة ( 21 ) يوماً .وانتشر منسوبو دوريات الأمن والمرور والشرطة من ضباط وأفراد لتنفيذ الأمر يتقدمهم مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة ، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة التي حث أفرادها المواطنين والمقيمين على الالتزام بمنع التجول حفاظاً على سلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا .وأبدى جميع المواطنين والمقيمين في منطقة الباحة تجاوبنهم مع أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في منع التجول ، الذي يؤكد حرصه البالغ - أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .عدسة " واس " واكبت الجهات الأمنية ورصدت خلو شوارع مدينة الباحة ومحافظاتها من المركبات والمارة ، نفيذًا لأمر منع التجول .// انتهى //22:54ت م0191