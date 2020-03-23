جدة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسباشرت مختلف الجهات الأمنية بمحافظة جدة مساء اليوم تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمنع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد انطلاقاً مما يوليه ـ أيده الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .وشملت أعمال الجهات الأمنية المشاركة ، الطرق الرئيسة ومداخل الأحياء ، ابتداءً من مساء اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ ، الموافق 23 مارس 2020م ، من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً وذلك على مدى"21" يوماً .من جانبهم جسد المواطنون والمقيمون امتثالهم لتنفيذ الأمر الملكي ، وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول ، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع ، للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاها الله- لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه ، مؤكدين تأديتهم واجبهم من خلال الامتثال والبقاء في منازلهم ، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة .وكانت مختلف الطرق الرئيسة وشوارع المحافظة قد شهدت خلوا من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين ، منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات والاحترازات التي تسعى الدولة لتطبيقها للحد من تفشي هذه الجائحة التي تعاني منها دول العالم .//انتهى//23:02ت م0192