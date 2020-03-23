المدينة المنورة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسباشرت مختلف الأجهزة الأمنية بمنطقة المدينة المنورة مساء اليوم، تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من اليوم الاثنين من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً .وأوضح مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، أنه وبإشراف مباشر من سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بدأت الأجهزة الأمنية بالمنطقة تطبيق اجراءات منع التجول امتثالاً للأمر الكريم، وتوزعت الفرق الأمنية بمختلف طرقات وشوارع وميادين المنطقة لمنع التجول .وحث اللواء العصيل المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم طيلة أوقات المنع وعدم الخروج حرصاً على سلامتهم، داعياً الله تعالى أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة .// انتهى //23:05ت م0193