عام / عدسة ( واس ) بحائل ترصد تجاوب المواطنين والمقيمين بالمنطقة مع أمر منع التجول
الاثنين 1441/7/28 هـ الموافق 2020/03/23 م واس
حائل 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس
رصدت عدسة ( واس ) بمنطقة حائل تجاوب المواطنين والمقيمين بالمنطقة مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ القاضي بمنع التجول حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كرونا الجديد .
وكثفت الأجهزة الأمنية المعنية بالمنطقة تواجدها في الشوارع والميادين الرئيسة تطبيقاً لمنع التجول وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال فترة المنع وعدم الخروج .
فيما تواصل القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع تقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين .
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23:07ت م
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