حائل 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسرصدت عدسة ( واس ) بمنطقة حائل تجاوب المواطنين والمقيمين بالمنطقة مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ القاضي بمنع التجول حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كرونا الجديد .وكثفت الأجهزة الأمنية المعنية بالمنطقة تواجدها في الشوارع والميادين الرئيسة تطبيقاً لمنع التجول وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال فترة المنع وعدم الخروج .فيما تواصل القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في آدائها في أثناء فترة المنع تقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين .// انتهى //23:07ت م0194