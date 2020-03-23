جنيف 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسدعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس مجموعة العشرين للتنسيق والتعاون والالتزام السياسي لمكافحة وباء كوفيد ١٩ والعمل معا لرفع إنتاج معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين وعدالة توزيعها على الدول حسب الاحتياجات, مشيرا إلى أنه يتعين أن تكون حماية مقدمي الرعاية الصحية أولوية .كما دعا غبريسوس إلى انضمام المزيد من الدول إلى تجارب التضامن التي انضمت إليها عدة دول ، مشيرًا إلى أنه كلما اتسعت دائرة تجارب الأدوية لعلاج الفيروس كلما توصل العالم إلى نتائج أسرع .ووجه الشكر للدول التي أرسلت مساعدات للدول التي تعاني من ذروة الجائحة ، وهو دليل كبير ونبيل على التضامن الدولي ، أن الجائحة تتسارع ، وأن الفيروس أصاب أكثر من ٣٠٠ ألف شخص من كل دول العالم تقريبا, مبيناً أن أول ١٠٠ ألف إصابة وقعت خلال ٦٧ يومًا ، بينما وقعت ال١٠٠ الف الثانية خلال ١٢ يوم ، وأخيرا ال١٠٠ ألف الثالثة لم تستغرق الإصابة بها سوى ٤ ايّام .وقال: إن بقاء الناس في منازلهم مفيد في احتواء وتقليل انتشار الفيروس ، لكن الأولوية تبقى في التحليل والتشخيص والعزل وتتبع أثر المخالطين وعزلهم أيضاً .// انتهى //23:10ت م0195