الباحة 28 رحب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م واسأودعت جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة اليوم مبلغ الكفالة الشهرية بقيمة 404100 ريال في حسابات المستفيدين البالغ عددهم 1347 يتيماً في 440 أسرة.وأوضح مدير العلاقات العامة بالجمعية عبدالله بدوي أن هذه المبالغ هي عن شهر مارس 2020م ، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم بدورها تجاه الأيتام في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة - أعزها الله - ومن الموسرين من أهل الخير في هذه البلاد المباركة .// انتهى //23:10ت م0196