بروكسل 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسعقد وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي اجتماعًا بالفيديو تم تكريسه لبحث تداعيات أزمة كورونا اقتصاديًا.وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الأثر الاقتصادي للأزمة والإجراءات المختلفة المعتمدة على المستويين الوطني والأوروبي لمعالجتها.وقدمت المفوضية الأوروبية تقييماً للوضع وتدابيره الأخيرة ، بما في ذلك مبادرة الاستثمار للاستجابة لأزمة كورونا و إطارها المؤقت لتدابير مساعدة الدولة.وقدم البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء طوارئ الذي أعلن عنه في 18 مارس .واتفق وزراء المالية على مراقبة الوضع المتطور بسرعة عن كثب.وأعاد الوزراء تأكيد استعدادهم لمعالجة الآثار المباشرة لأزمة الفيروسات التاجية بطريقة منسقة وحاسمة ، مع التأكيد على أهمية مساعدة الاقتصاد على الانتعاش بمجرد انحسار الفيروس .وقال الوزراء في بيان : إن أزمة فيروس كورونا المستجد أدت إلى صدمة اقتصادية كبيرة لها بالفعل تأثير سلبي كبير في الاتحاد الأوروبي وستعتمد العواقب على الاقتصاد على مدة الوباء والتدابير التي تتخذها السلطات الوطنية وعلى المستوى الأوروبي.ويتطلب الإنكماش الاقتصادي الحاد المتوقع هذا العام استجابة سياسية حازمة وطموحة ومنسقة وتوجد حاجة إلى العمل بشكل حاسم لضمان أن تظل الصدمة قصيرة ومحدودة قدر الإمكان ولا تسبب ضررًا دائمًا للاقتصاد ومن ثم لاستدامة المالية العامة على المدى المتوسط.ووافق وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقييم المفوضية ، على النحو المبين في ببيانها المؤرخ 20 مارس 2020 ، بأن شروط استخدام بند الاستثناء من الضوابط المالية للإطار المالي للاتحاد الأوروبي – أي تسجيل تراجع اقتصادي حاد في منطقة اليورو أو الاتحاد ككل – بات واقعًا.وسيضمن استخدام الفقرة المرونة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم الأنظمة للحماية الصحية والمدنية ولحماية الاقتصاد، بما في ذلك من خلال المزيد من التحفيز التقديري والعمل المنسق و المصمم ، وحسب الاقتضاء ، ليكون في الوقت المناسب ومؤقتًا ومستهدفًا من الدول الأعضاء.وقال الوزراء: إنهم ملتزمون التزاما كاملا باحترام ميثاق الاستقرار والنمو وسيسمح بند الاستثناء العام للمفوضية والمجلس باتخاذ تدابير تنسيق السياسات اللازمة في إطار ميثاق الاستقرار والنمو ، مع الابتعاد عن متطلبات الميزانية التي تطبق عادة من أجل معالجة العواقب الاقتصادية للوباء.وتعكس الاتفاقية العزم القوي على معالجة التحديات الحالية بفعالية ، واستعادة الثقة ودعم التعافي السريع.// انتهى//23:13ت م0197