مكة المكرمة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأزالت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة ، عدداً من الصبات العشوائية والحواجز الخراسانية في نطاق البلدية ، ضمن مبادرة الأمانة (مكة بلا حواجز خراسانية) لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.يذكر أن مبادرة (مكة بلا حواجز خراسانية) تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرقات مكة المكرمة، واستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي وضعت بصفة مؤقتة، إلى أرصفة ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات.انتهى23:22ت م0199