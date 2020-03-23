الطائف 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسرصدت عدسة " واس " مساء اليوم تواجد الجهات الأمنية في شوارع وميادين محافظة الطائف ومداخلها ، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة ( 21 ) يوماً.ووقف مدير شرطة المحافظة اللواء علي العطوي جنباً الى جنب مع منسوبي شرطة المحافظة من ضباط وأفراد، منتشرين في المواقع كافة تنفيذاُ لأمر منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع والميادين العامة، كما رصدت عدسة واس خلو شوارع محافظة الطائف من المارة والمركبات امتثالا لأمر منع التجول وحفاظاً على سلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.وثمن رجال الأمن لجميع المواطنين والمقيمين تجاوبهم مع أمر خادم الحرمين الشريفين " حفظه الله" بمنع التجول ، الذي يؤكد حرصه - أيده الله - على صحة وسلامة المواطن والمقيم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //23:34ت م0202