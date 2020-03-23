الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الجهات المختصة إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم و المتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية لموسم عمرة 1441هـ, التقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة وذلك بنهاية يوم السبت الرابع من شعبان 1441 الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس 2020 وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكترونيعلى الرابط التالي:eservices.haj.gov.sa .// انتهى //23:34ت م0203