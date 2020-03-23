مكة المكرمة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسبدأت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة بتطبيق منع التجول بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وحتى السادسة من صباح الغد ولمدة ٢١ يومًا وذلك تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول للحفاظ على سلامة المواطنيين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا.وكثفت الأجهزة الأمنية تطبيق إجراءات منع التجول امتثالاً للأمر الكريم، وتوزعت الفرق الأمنية بمختلف طرقات وشوارع وميادين العاصمة المقدسة لمنع التجول.// انتهى //23:53ت م0210