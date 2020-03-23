مكة المكرمة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 موافق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على مقترح وكالة الشؤون العلمية بالرئاسة بإقامة الإختبارات الإلكترونية وإظهار نتائج الفصل الدراسي الحالي قبل شهر رمضان المبارك .واشتمل المقترح على إقامة الاختبارات النهائية وإظهار النتائج النهائية لكلاً من معهديّ الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي إضافة إلى كليتيّ المسجد الحرام والمسجد النبوي , حيث جاء هذا المقترح من قبل وكالة الشؤون العلمية والفكرية الذي ينص على إعلان النتائج قبل شهر رمضان المبارك، بعد دراسة شاملة للخروج بما يراعي مصلحة الطلاب وتحصيلهم العلمي حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .ويأتي هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بكافة وكالاتها وإداراتها لمراعاة الظرف العام، والحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 )// انتهى //23:54ت م0211