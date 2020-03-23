المدينة المنورة28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م واسنفذت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق اليوم جولة تفقدية على المنشآت الغذائية والتموينية وأسواق الخضار وذلك للتأكد من مطابقتها والتزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من خطر انتشار فايروس كورونا المستجد ومتابعة تطبيق الاشتراطات النظامية والصحية كافة.وأشار وكيل الأمين للخدمات عبدالله القحطاني إلى أن الأمانه مستمرة في جولاتها اليومية على الأنشطة الغذائية كافة مسخرة كامل الإمكانيات والكوادر البشرية لمتابعة وضبط المنتجات ومتابعة الأسعار والمخزون بالتعاون مع الجهات المعنية ،مبيناأن الجولات شملت أسواق الخضار والفواكه وأسواق السمك و الأنشطة التجارية والصحية والمستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية والصيدليات للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك وضمان توفر كميات في الأسواق وعدم رفع الأسعار.//انتهى//23:59ت م0213