روما 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 6077 شخصا بعد أن سجلت 602 وفاة اليوم .وقال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا : إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 602 إلى 6077 شخصًا في المجمل وذلك في أقل زيادة منذ يوم الخميس ما يدل على توجه واضح للانخفاض.وأضاف أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 63927 بالمقارنة مع 59138 بزيادة نسبتها ثمانية في المئة وهي أدنى نسبة منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير , موضحًا أن من بين حالات الإصابة تعافي 7432 شخصا بشكل كامل اليوم مقارنة مع 7024 في اليوم السابق. ولا يزال 3204 أشخاص في وحدات الرعاية المكثفة.// انتهى //00:00ت م0214