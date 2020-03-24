عـدن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسوجه نائب رئيس الوزراء اليمني - رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي اليوم، باستمرار تعليق التعليم الجامعي والعام والفني والمهني الحكومي والأهلي لما تبقى من شهر مارس الجاري وبالتحديد من 23 مارس 2020م, وحتى 30 مايو والذي يوافق 7 شوال 1441هـ وذلك لمجابهة فيروس كورونا, مشيراً إلى أن هذه الفترة بمثابة الإجازة الصيفية.وأوضح نائب رئيس الوزراء اليمني في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// والموجه إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والتدريب المهني، والمحافظون في اليمن، بأن تبدأ الدراسة في 31 مايو 2020 م الذي يوافق 8 شوال 1441هـ وتستمر حتى 4 يوليو 2020م الموافق 13 ذو القعدة 1441ه ، ومن 15 يوليو 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441هـ, وتبدأ الامتحانات الجامعية وكذلك الثانوي العامة والمعاهد الفنية وكليات المجتمع.//انتهى //00:11ت م0215