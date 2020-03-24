واشنطن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم مع إغلاق السوق، تراجعاً في ظل دخول عدد من الولايات في حالة إغلاق عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 575.58 نقطة بما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 18598.4 نقطة، فيما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 65.55 نقطة أو 2.84 بالمئة ليسجل 2239.37 نقطة.وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 16.37 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 6863.14 نقطة.// انتهى //00:12ت م0216