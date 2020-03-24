لندن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات بالمرض خلال الأيام الماضية.وأوضح جونسون خلال كلمة متلفزة أنه ابتداءً من مساء اليوم يجب على جميع السكان البقاء في منازلهم باستثناء الخروج للحصول على الضروريات الأساسية وممارسة الرياضة اليومية أو أي ضرورة طبية أوالتنقل من وإلى أماكن العمل عند الضرورة.وأشار بيان لرئاسة مجلس الوزراء البريطانية إلى إغلاق المتاجر التي تبيع السلع غير الضرورية والمباني الأخرى بما في ذلك المكتبات والملاعب وصالات الرياضة الخارجية وأماكن العبادة على الفور إضافة إلى حظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة.ووفقاً للتوجيهات الجديدة، منعت الحكومة جميع المناسبات الاجتماعية، بما في ذلك حفلات الزفاف والاحتفالات الأخرى – عدا مراسم العزاء، فيما ستبقى الحدائق العامة مفتوحة لممارسة الرياضة ولكن سيتم تفريق التجمعات.ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه إذا لم يتبع الناس التوجيهات، فستكون للشرطة سلطات لتنفيذها، بما في ذلك الغرامات وتفريق التجمعات.// انتهى //00:13ت م0217