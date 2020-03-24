القدس المحتلة 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020 ماعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مقدسيين في أثناء تعقيمهم المرافق العامة قرب باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي في القدس المحتلة، واستولت على مضخات تعقيم بحوزتهم.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن شرطة الاحتلال اعتقلت أربعة مقدسيين من ساحة الغزالي في باب الأسباط في أثناء تعقيمهم مرافق عامة للحد من انتشار فيروس كورونا، واقتادتهم إلى مركز شرطة القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة.//انتهى //00:14ت م0218