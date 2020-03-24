سياسي / الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 مقدسيين
الثلاثاء 1441/7/29 هـ الموافق 2020/03/24 م واس
القدس المحتلة 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020 م
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مقدسيين في أثناء تعقيمهم المرافق العامة قرب باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي في القدس المحتلة، واستولت على مضخات تعقيم بحوزتهم.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن شرطة الاحتلال اعتقلت أربعة مقدسيين من ساحة الغزالي في باب الأسباط في أثناء تعقيمهم مرافق عامة للحد من انتشار فيروس كورونا، واقتادتهم إلى مركز شرطة القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة.
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