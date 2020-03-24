عـدن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأكدت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة العليا للطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا في اليمن, سلبية الفحوصات المختبرية التي أجريت لـ 9 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ۱۹) وخلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم.وذكرت الوزارة ولجنة الطوارئ في بيان صحفي نشرتهُ وكالة الانباء اليمنية //سبأ//، بأن الفحوصات شملت 4 حالات لمواطنين من عدن، و4 حالات لأشخاص يحملوا الجنسية الباكستانية، وحالة لشخص يحمل الجنسية الألمانية، واثبت الفحوصات التي أجريت في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن خلوهم جميعاً من الفيروس.وثمنت الوزارة واللجنة دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في اليمن والذي اشتمل على شحنة إغاثية جوية تحمل فيها مساعدات طبية ووقائية لمواجهة وباء فيروس كورونا.// انتهى//00:37ت م0219