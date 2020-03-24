القاهرة 28 رجب 1441ه الموافق 23 مارس 2020م واسدعت الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة الطلاب السعوديين الدارسين في مصر إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية فيها بهدف الحد من انتشار فيروس "كورونا"، والعمل على توفير الحماية الجيدة لهم.وأكدت الملحقية في بيان لها اليوم أنها تسخّر كافة جهودها لمتابعة الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية بشكل مستمر والعمل على مساندتهم ومساعدتهم سواء على مستوى الدراسة أو المعيشة أو طرق الوقاية والحماية من انتشار فيروس "كورونا".وأوضح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبد الله النامي أن هناك متابعة يومية مستمرة للاطلاع على أوضاع وأحوال الطلاب السعوديين الدارسين بمصر ومتابعة دراساتهم، منوّهًا باهتمام وزارة التعليم العالي المصرية بالطلاب الوافدين بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة ليستكملوا دراساتهم دون المساس أو التأثير على حياتهم الدراسية والحياتية في مصر.// انتهى //01:00ت م0224