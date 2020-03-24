عـدن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسوجه وزير الاعلام اليمني معمر الارياني اليوم، بوقف إصدار الصحف مؤقتاً والاكتفاء بنسخها الإلكترونية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.وأوضح وزير الاعلام اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية //سبأ// بأن التوجيه يشمل كافة الصحف الرسمية والأهلية ابتداء من يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠م وحتى يوم الاحد الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٠م.. مشيراً الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القرار باعتباره تهديد يمس بحياة المواطنين ومخالفة للإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.ودعا الوزير الارياني كافة ناشري الصحف والزملاء الاعلاميين، إلى الالتزام بالقرار استشعاراً بالمسؤولية, ومساندة جهود الحكومة في منع ظهور وتفشي فايروس كورونا والحفاظ على اليمن خالي من الفيروس.//انتهى//01:23ت م0225