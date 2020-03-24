لندن 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسحثت وزارة الخارجية البريطانية اليوم مواطنيها الموجودين في الخارج على سرعة العودة إلى البلاد قبل أن يتعذر عليهم ذلك.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: " إن على المسافرين البريطانيين العودة إلى بريطانيا الآن طالما أمكن ذلك"، محذرا في الوقت نفسه من أن سرعة وتيرة إغلاق الحدود تتسبب في إلغاء رحلات الطيران مع منع الخروج من تلك البلدان؛ ولذلك لم يتبق هناك وقت يمكن إضاعته.ودعا راب السائحين البريطانيين في الخارج على العودة الآن إلى بلادهم، مؤكدا بقوله " إن وقت العودة هو الآن طالما أمكنكم القيام بذلك".// انتهى //01:24ت م0226