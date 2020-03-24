الخرطوم 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم بالخرطوم، حملة رابطة العالم الإسلامي للتوعية الصحية والحد من انتشار جائحة كورونا التي نظمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية السودانية ومفوضية العون الإنساني التي تشمل ولاية الخرطوم ، شمال كردفان ، جنوب دارفور وكسلا .وقال السفير في كلمة له خلال تدشين الحملة: "إن العلاقات المتجذرة والممتدة بين المملكة والسودان الشقيق تستدعي التكاتف والتكافل عند المحن والأزمات"، مشيداً بمشروعات وبرامج رابطة العالم الإسلامي بالسودان خاصة في المجال الصحي والتنموي.وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تعكس الدور الإنساني الريادي للمملكة التي تتصدر دول العالم في المبادرات الإنسانية والوقوف في مكافحة الأزمات التي تواجه الدول والمجتمعات، وتسعى جاهدة لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في العالم.وبين السفير أن جهود المملكة لم تنحصر على الوضع في الداخل فقط في محاربة كورونا، بل أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - محاربة هذا الوباء عالمياً من خلال استجابة المملكة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار لدحر المرض عالمياً.ودعا بن جعفر إلى العمل المشترك لمجابهة جائحة كورونا والالتزام بإجراءات التوعية والإرشادات والإجراءات الوقائية التي تصدرها السلطات الصحية حفاظاً على سلامة الجميع حتى يتم تجاوز هذه المحنة بإذن الله.مما يذكر أن الحملة تشمل توزيع (1000) حقيبة تحتوي على كمامات وقفازات ومحاليل ومعقمات وأجهزة قياس للحرارة .// انتهى //02:10ت م0228