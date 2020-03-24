الجزائر 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واستستعد الجزائر لحملة مكافحة مبكرة ضد اجتياح محتمل للجراد الصحراوي ابتداء من اكتوبر القادم، بتكلفة تٌقدر بـ 7 مليون دولار، ولمدة تستغرق شهرين.وأفاد مسؤول بمكتب منظمة التغذية و الزراعة الفاو بالجزائر محمد حموني اليوم، أن هناك احتمال كبير بأن الجراد، الذي دمر المحاصيل بشرق إفريقيا، سيغزو دول غرب إفريقيا في يونيو قبل أن يصل إلى دول شمال إفريقيا خلال اكتوبر.وأكد أن التعبئة المبكرة لمكافحته ستقلل من المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة في المنطقة.وشدد حموني على ان المكافحة الوقائية تتمثل في التصدي المبكر للمجموعات الأولى للجراد بهدف الحد من عددها و تكاثرها مما يساهم في الحد من مخاطرها البيئية و الاقتصادية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل .// انتهى //02:19ت م0229