يانجون 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسجلت ميانمار أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك واحدة من أحدث الدول الآسيوية التي يضربها هذا الوباء.وأكدت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار حالتي الإصابة بمرض "كوفيد - 19" الذي يسببه الفيروس، مشيرة إلى أن المريضين كلاهما من مواطني ميانمار، وهما رجلان أحدهما 36 عاما والآخر 26 عاما، وكانا قد عادا من الولايات المتحدة وبريطانيا.// انتهى //02:20ت م0230