جدة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ‏على تقرير عن حالة منع التجول في يومه ‏الأول بالمنطقة، والذي رفعه لسموه ‏وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.‏وقدم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لسكان المنطقة على ‏تجاوبهم المميز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمناً سموه الدور الذي يقومون به.// انتهى //04:15ت م0234