عام / سمو الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير عن حالة منع التجول بالمنطقة
الثلاثاء 1441/7/29 هـ الموافق 2020/03/24 م واس
جدة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على تقرير عن حالة منع التجول في يومه الأول بالمنطقة، والذي رفعه لسموه وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.
وقدم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لسكان المنطقة على تجاوبهم المميز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمناً سموه الدور الذي يقومون به.
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