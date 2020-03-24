عام / سمو الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير عن حالة منع التجول بالمنطقة

الثلاثاء 1441/7/29 هـ الموافق 2020/03/24 م واس
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جدة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ‏على تقرير عن حالة منع التجول في يومه ‏الأول بالمنطقة، والذي رفعه لسموه ‏وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.
‏وقدم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لسكان المنطقة على ‏تجاوبهم المميز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمناً سموه الدور الذي يقومون به.
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06:28ت م
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