الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يأمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.أمين الشرقية يتابع الإجراءات الاحترازية في سوق الخضار والفواكه.الداخلية: استثناءات منع التجول تشمل أنشطة حيوية والمؤذنين والعاملين في البعثات الدبلوماسية.في جائحة كورونا.. المواطن محور اهتمام قيادتنا.العدل تطلق دليلاً تفاعلياً لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية.النائب العام يشدد على الالتزام لتحقيق الأمن الصحي.عشرة آلاف والسجن عقوبة المخالفين.562 إصابة.. وحظر التجول سيكسر التفشي.«المياه الوطنية»: طلب الخدمات والبلاغات عن بُعد.إغلاق الاستراحات الزراعية في الأحساء.واشنطن تعاقب المزيد من الكيانات الإيرانية.. وترفض استغلال الملالي لكورونا.منظمة حقوقية توثق انتهاكات الحوثيين بحق اليمنيين.مصرع ثلاثة من قوات النظام.. والإيرانيون يجلبون الوباء لسورية.الاحتلال يستغل "العزل" لاعتقال الفلسطينيين.الجزائر: تدمير 12 مخبأ للإرهابيين.مصرع 17 من القوات الهندية.// يتبع //06:47ت م0003