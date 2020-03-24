طرابلس 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، توجيه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أوامر فورية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بصرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس، كما طالب بفتح منظومة الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الغذائية والطبية والصحية،وتنفيذ كافة أوامر صرف مخصصات الطواريء المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي.وأشارت إلى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات من أجل عدم تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، مبينةً فرض حظر التجول وإستجابة المواطنين للقرار، وفرض وزارة الداخلية عقوبات صارمة على المخالفين، كما نوهت بالإجراءات التى تقوم بها وزارة الصحة والبلديات من أجل مواجهة أي تطورات من غرف حجر وعزل والإمداد والمسلتزمات الطبية.وواصلت صحف الثلاثاء اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحةً تجديد خرق الهدنة بين بين أطراف النزاع في عدة محاور جنوب العاصمة وسط قصف عشوائي على مساكن المدنين بالمدفعية الثقيلة مما أوقع قتلى وجرحى بمنطقة الكحيلي بعين زارة ، وقصف صاروخي على منطقة الشرشارة بمدينة ترهونة مما أدى تدمير مساكن مدنيين ومدرسة.ونقلت تصريحات الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتعبيره عن أمله في أن يتم تفعيل البعثة الأوروبية المكلفة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لليبيا بحلول نهاية الشهر الحالي.// انتهى //08:46ت م0011