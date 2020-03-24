هافانا 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو أن كلّ السيّاح الأجانب الموجودين في بلاده سيوضعون ابتداءً من اليوم في الحجر الصحّي داخل فنادقهم إلى أن يغادروا الأراضي الكوبية، خشية تفشي فيروس كورونا المستجدّ.وقال ماريرو في خطاب عبر التلفزيون الحكومي إنّ "جميع السيّاح الذين لا يزالون في الفنادق سيوضعون في الحجر الصحّي، لن يكون بإمكانهم مغادرة الفندق إلا إذا توفرت رحلات طيران تعيدهم إلى ديارهم.وأضاف أنّ عدد السياح الأجانب بلغ الاثنين 32 ألفًا و 500 سائح.ويتزامن الإجراء مع بدء سريان قرار الإغلاق الجزئي للحدود الكوبية التي لن تعود مفتوحة ابتداءً من اليوم سوى أمام الكوبيين والأجانب المقيمين بصورة دائمة فيها.وأحصت كوبا 40 حالة إصابة مؤكدة ببوباء ( كوفيد - 19 ) الناجم عن فيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:05ت م0015