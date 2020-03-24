الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:40ت م0020