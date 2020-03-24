الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:41ت م0021