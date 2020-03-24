الجزائر 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس قرارًا بتطبيق الحجر التام في محافظة البليدة، وحظر التجوال في العاصمة الجزائر من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، موضحة بأن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وأخبرت عن إحصاء 230 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا (كوفيد-19) من دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى إعلان وزارة الصحة اعتماد بروتوكولا علاجيًا لمواجة الفيروس.وواصلت رصد مستجدات انتشار الوباء عالميًا، مبرزة تحول أوروبا إلى منطقة منكوبة بفيروس كورونا الذي يواصل الفتك بالآلاف حول العالم، مبينة أنه أصاب أكثر من 350 ألفا في 171 دولة منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي.وتطرقت صحف الثلاثاء في تقاريرها الدولية، إلى تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية طرابلس أمس، بين قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر.// انتهى //09:48ت م0022