عام / كوريا الجنوبية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 124 شخصًا والإصابات تتجاوز تسعة آلاف
الثلاثاء 1441/7/29 هـ الموافق 2020/03/24 م واس
طوكيو 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 124 شخصًا، فيما تجاوز إجمالي المصابين حاجز تسعة آلاف شخص.
ونقلت وكالة ( يونهاب ) الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي القول في بيان إن الفحوص الطبية أكدت 76 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 9037 شخصًا.
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11:06ت م
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