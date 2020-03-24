طوكيو 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 124 شخصًا، فيما تجاوز إجمالي المصابين حاجز تسعة آلاف شخص.ونقلت وكالة ( يونهاب ) الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي القول في بيان إن الفحوص الطبية أكدت 76 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 9037 شخصًا.// انتهى //11:06ت م0031