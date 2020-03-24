حفر الباطن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسكثفت صحة حفر الباطن بالتعاون مع وزارة التجارة حملاتها الرقابية على الصيدليات بمحافظة حفر الباطن للتحقق من توفر المستلزمات الصحية " المعقمات ، والكمامات " واستقرار أسعارها بالصيدليات.وشددت صحة حفر الباطن على الالتزام بالتعليمات الوقائية بعدم مصافحة الآخرين والابتعاد عن التجمعات في الاستراحات واللقاءات العائلية والبقاء في المنزل والتأكد من اتباع الطريقة الصحية لتغطية الفم والأنف باستخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، ثم التخلص منها على الفور ويجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل، وعدم ارتداء الكمامات إلا في حال كان الشخص يشكو من أعراض تنفسية مثل العطاس والسعال ، أو الاعتناء بشخص لديه أعراض تنفسية عدى ذلك فلا يحتاج الأشخاص الأصحاء في الظروف الطبيعية إلى لبس الكمامات.// انتهى //11:14ت م0034