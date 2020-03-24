طوكيو 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسسجلت بورصات الأوراق المالية الآسيوية ارتفاعًا كبيرًا في تعاملات اليوم، رغم الخسائر الكبيرة للأسهم الأمريكية في تعاملات بورصة وول ستريت أمس على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 13ر7 في المئة خلال تعاملاته، مدعومًا بقرار البنك المركزي الياباني شراء وثائق صناديق الاستثمار التي يتم تداولها في أسواق المال، ومشتريات صائدي الصفقات بعد التراجع الكبير للأسهم خلال الأيام الماضية.كما ارتفع مؤشر كوسبي لبورصة سيئول للأوراق المالية بنسبة 6ر8 % في المئة مدعومًا بحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة وحزم التحفيز في الدول الأخرى.وشهد مؤشر "إس أند بي/أيه.إس.إكس200" للأسهم الأسترالية ارتفاعًا بنسبة 17ر4 في المئة، في حين ارتفع مؤشر "أول إوردينريز" الأوسع نطاقًا بنسبة 15ر4 في المئة.كذلك ارتفع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 4.49 في المئة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 28ر2 في المئة.// انتهى //11:19ت م0035