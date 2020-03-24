الكويت 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسسجّلت الكويت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 191 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن الحالتين مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداهما من الجنسية الهندية والثانية من الجنسية الفلبينية، مبينًا أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 39 بعد الإعلان في وقت سابق اليوم عن شفاء تسع حالات مصابة بالفيروس.وأوضح أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة خمس حالات هي ثلاث حرجة واثنتان مستقرتان، فيما وصل العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي إلى 708 أشخاص بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.// انتهى //11:21ت م0036