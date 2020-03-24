الكويت 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في النمسا ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 26 شخصًا، فيما زاد إجمالي الحالات إلى 4486 شخصًا.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن الفحوص الطبية أكدت 562 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 4486 حالةً.وأشارت إلى ارتفاع الوفيات إلى 26 شخصًا بعد تسجيل خمس وفيات جديدة.// انتهى //11:28ت م0039