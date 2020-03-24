تونس 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم قرار الرئيس التونسي قيس سعيَد القائد الأعلى للقوات المسلحة، نشر عدد كبير من القوات العسكرية في كامل البلاد مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية وعسكرية في كل الأماكن وذلك لفرض الحجر الصحي العام.وكتبت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 89 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة، مشيرة في الإطار إلى التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا على تونس في ظل توقف المؤسسات العمومية والمصانع والشركات الخاصة والعامة عن العمل.وأشارت صحف الثلاثاء إلى تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر، رغم دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة عالمية بسبب فيروس كورونا.وتوقفت عند تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتقل جيش الاحتلال أربعة مقدسيين أثناء تعقيمهم المرافق العامة قرب باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي بالقدس المحتلة، واستولى على مضخات التعقيم التي كانت بحوزتهم.وعرجت صحف تونس على آخر البيانات التي تُصدرها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 381 ألفا والوفيات إلى 16ألفا و508 أشخاص في مختلف بلدان العالم.// انتهى //11:38ت م0044