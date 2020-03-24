الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسواكبت مستشفيات دله الصحية الإجراءات الاحترازية المتعددة التي اتخذتها الدولة - رعاه الله - لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد حيث أطلقت حملة تثقيفية وتوعية عبر قنواتها في مواقع التواصل الاجتماعي وداخل مقار مستشفياتها مستهدفة مختلف فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة .وتضمنت الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية للتعريف بفيروس كورونا الجديد COVID-19، وخطورته ، وطرق انتقاله ، والتدابير اللازمة لمنع انتشاره، والإجراءات الواجب اتباعها في حالات الاشتباه أو الإصابة، وذلك بطريقة تناسب مختلف شرائح المجتمع مشتملة على مواد مكتوبة ومسموعة ومرئية .وأجرت مستشفيات دله في وقت سابق بالتنسيق مع وزارة الصحة تجارب افتراضية للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 ، لضمان سلامة المرضى والعاملين وتطبيق أعلى معايير السلامة في مكافحة العدوى .وحرصا من الإدارة العامة للمستشفيات وبناءً على تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد فعلت مستشفيات دله الطبية العمل عن بعد، وخفضت أعداد الموظفين إلى الحد الأدنى، بما يتناسب مع احتياجات العمل وخدمة المرضى، وتفعيل الاجتماعات المرئية عن بعد ، وتعديل أوقات عمل العيادات الخارجية .وتعمل الإدارة الطبية بالمستشفى ممثلة بالاستشاري المعالج ، عبر التواصل مع ذوي المرضى المنومين مرتين يوميًا، لتزويدهم بالمستجدات عن حالة مرضاهم إلى أن يمن الله عليه بالخروج من المستشفى، إضافة إلى صرف الأدوية للمريض عن بعد ، وإيصالها للمنزل .// انتهى //11:53ت م0046