بيروت 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتسارع وتيرة الإجراءات الميدانية التي تتخذها القوى العسكرية الأمنية لفرض الحجر المنزلي وذلك تنفيذًا لقرارات التعبئة الصحية في مواجهة انتشار وباء كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات إلى 276 إصابة حتى الآن.وتطرقت إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى وقف إطلاق النار في جميع نقاط النزاعات في العالم على خلفية تهديد فيروس كورونا المستجد.ولفتت الانتباه إلى تحذير منظمة الصحة العالمية أمس من أن انتشار وباء كورونا المستجد يتسارع ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنًا، داعيةً الدول للانتقال إلى مرحلة الهجوم عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.وأشارت صحف لبنان إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أمس أن الفبركات الإيرانية عرضت شعوب العالم لخطر عظيم.// انتهى //11:56ت م0047