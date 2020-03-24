سكاكا 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واستواصل الفرق الرقابية بفروع وزارة التجارة في منطقة الجوف جولاتها الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي.وأكد مدير عام التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي خلال تفقده العديد من المراكز التجارية والتموينية بالمنطقة توفر مختلف السلع التموينية ، مشدداً على تطبيق العقوبات بحق المخالفين لأنظمة وزارة التجارة .يذكر أن البلاغات والشكاوى تستقبل عبر الرقم 1900 وتطبيق بلاغ تجاري .//انتهى//12:12ت م0050