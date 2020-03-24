إسلام آباد 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم فرض السلطات الباكستانية الحظر شبه الكامل على جميع الأنشطة العامة لإلزام الجميع بالبقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.واهتمت بتوجيه رئيس الوزراء عمران خان بنشر قوات الجيش لمساعدة السلطات المدنية في تطبيق الحظر والسيطرة على انتشار الفيروس المستجد بعد ارتفاع عدد المصابين بشكل سريع.وعرجت على تسيير باكستان رحلات خاصة لإعادة مواطنيها العالقين في عددٍ من المطارات حول العالم بسبب تعليق رحلات الطيران.وتطرقت إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أفغانستان لبحث مستجدات المصالحة الأفغانية والوضع الأمني والسياسي مع القيادة الأفغانية.// انتهى //12:46ت م0051