أبها 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تنفيذ خطتها لدعم تعلم الطلاب والطالبات عن بعد في ظل تعليق الدراسة من خلال المدرسة الافتراضية وقنواتها المتعددة التي تشرف عليها وزارة التعليم.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، أن الإدارة شكلت فرق عمل لدعم استمرار العملية التعليمية بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور، وخدمة المستفيدين عبر منصات بوابة تعليم عسير و "تواصل" و "اطلب خدمتك" و برنامج "خدمتي" ، إذ يتم استقبال المعاملات والطلبات ويجري التعامل معها بشكل إلكتروني .وأضاف الجوني أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد، وتقديم برنامج " ساعة مع التقنية " بشكل أسبوعي، فضلا عن وضع خطة للموظفين المناوبين ممن يتطلب تواجدهم بشكل محدود لإنجاز المهام الطارئة./ انتهى //12:57ت م0054